Председатель Следкома обратил внимание на инцидент, который вчера произошел во Владимире. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда на семерых детей. Напомним,

Председатель Следкома обратил внимание на инцидент, который вчера произошел во Владимире. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту наезда на семерых детей. Напомним, инцидент случился утром 12 августа возле дома №84 на улице Мира. Припаркованная рядом с тротуаром машина неожиданно тронулась и наехала на группу школьников. При этом автомобиль двигался, как это назвали в