В настоящее время особенно востребованы люди с техническим складом мышления, которые могут в последствии стать профессиональными пилотами БПЛА.

Депутаты Законодательного Собрания осмотрели пункт отбора во Владимире. В отдельных кабинетах происходят консультации, здесь же можно пройти медосмотр. Депутатам рассказали, что с каждым добровольцем работают психологи, чтобы определить предрасположенность к той или иной военной специальности.По словам начальника пункта отбора, подполковника Валентина Стрюка, в настоящее время особенно востребованы люди с техническим складом мышления, которые могут в последствии стать профессиональными пилотами БПЛА. После прохождения всех формальностей контрактники с рекомендациями направляются в полк резерва для дальнейшей подготовки.Сейчас наблюдается некоторое повышение интереса к службе по контракту. Недавние увеличение выплат добровольцам, которые в общей сумме составляют 800 тысяч рублей, тоже этому поспособствовали. В пунктах отбора также происходят консультации и по финансовым вопросам, и по оформлению всех необходимых для этого документов.- Сегодня мы побывали в центральном пункте отбора добровольцев, чтобы посмотреть, как все организованно. Действительно ли у человека, который решил пойти на службу, нет никаких бюрократических проволочек. В том, что все организовано на очень хорошем уровне, мы все убедились на месте, - поделился итогами проверки заместитель председателя Законодательного Собрания Роман Кавинов.Инспектировали пункт отбора депутаты областного парламента, которые сами постоянно принимают участие в сборе и отправке гуманитарных грузов для солдат на передовую и жителям пострадавших территорий. За вклад в укрепление обороны Российской Федерации заместитель военного комиссара по Владимирской области, полковник Владимир Корало вручил Дмитрию Рожкову, Роману Кавинову, Павлу Кутузову, Александру Цыганскому и Алексею Метелкину соответствующие медали Министерства обороны.