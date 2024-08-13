Новые подробности в истории с трупом в багажнике автомобиля. Напомним, вечером 17 июля полицейские обнаружили тело мужчины возле пятого дома на улице Куйбышева в микрорайоне Веризино. Оно

Новые подробности в истории с трупом в багажнике автомобиля. Напомним, вечером 17 июля полицейские обнаружили тело мужчины возле пятого дома на улице Куйбышева в микрорайоне Веризино. Оно пролежало несколько дней в багажнике Рено Логан, припаркованном возле местной «Пятерочки», несколько дней. Владимирцы рассказывали, что машина у дома стояла с мая, на ней никто не ездил, а