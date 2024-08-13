Новый случай касается строительства многоэтажки в частном секторе у Рпенского проезда.

Мэрия Владимира продолжает проводить политику точечной застройки. Многоэтажные здания уже разрешили построить на улице Мира и улице Жуковского, и это происходит несмотря на протесты местных жителей. Новый случай касается строительства многоэтажки в частном секторе у Рпенского проезда.12 августа мэр Дмитрий Наумов одобрил проект возведения 9-этажного дома на пересечении улицы Жуковского и Красносельского проезда. Застройщиком выступает бизнесмен Олег Лепилов. На участке 33:22:032128:309, окруженном частными домами, планируется разместить 96 жильцов, для которых будет организован подземный паркинг на 27 автомобилей и наземная парковка на 24 машины. На первом этаже могут разместиться магазины и лавки. Также предлагается обустроить разворотную площадку на перекрестке Рпенского и 2-го проезда. Однако дополнительные детские сады, школы и поликлиники не предусмотрены.Во время обсуждений местные жители выразили решительное недовольство «хаотичной застройкой», считая, что строительство многоэтажки негативно скажется на их домах как во время работ, так и после завершения. Говорилось о загрязнении территории и ухудшении инсоляции.«Проект разработан исключительно в интересах неизвестного застройщика и не учитывает нужды местных жителей, а также требования градостроительных норм и правил РФ. Чтобы снизить уровень социальной напряженности и предотвратить незаконную застройку, прошу отказать в утверждении проекта планировки и не выдавать разрешение на строительство», – заявляли владимирцы.Тем не менее, мэр Дмитрий Наумов вновь проигнорировал мнение граждан и поставил интересы бизнеса выше интересов жителей Владимира.