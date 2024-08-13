Павел Киреев посмертно награжден орденом Мужества.

В Гусь-Хрустальном во Владимирской области простились с погибшим в зоне СВО бойцом. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Павел Киреев посмертно награжден орденом Мужества. Он получил смертельное ранение при исполнении служебного долга. Мужчине было 44 года.Павел служил старшим оператором, ефрейтором.Редакция приносит соболезнования близким и родным погибшего.Напомним, что в начале августа в Вязниках и Юрьев-Польском районе .