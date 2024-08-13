Например, жертвам предлагали «заработать» на инвестициях или перевести деньги на «безопасный счет».

На прошлой неделе мошенники обманули 75 жителей Владимирской области, которые перевели на счета злоумышленников 35 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД 13 августа. В большинстве случаев использовались привычные схемы. Например, жертвам предлагали «заработать» на инвестициях или перевести деньги на «безопасный счет».Одной из жертв стала 50-летняя воспитательница из Владимира, потерявшая более 3 миллионов рублей. Она получила сообщение от предполагаемой заведующей детским садом, которая сообщила о проверке и о том, что с ней свяжется следователь для дальнейших разъяснений.Позже женщине позвонил «следователь» из ФСБ и заявил, что по их данным она пыталась перевести 600 000 рублей на поддержку ВСУ. Воспитательница ответила, что ничего подобного не делала. Тогда мошенник сказал, что произошла утечка персональных данных и кто-то уже оформил кредит на её имя. Чтобы это исправить, ей предложили оформить «зеркальные» кредиты. Женщина согласилась.Она оформила онлайн-кредит на сумму 1,8 миллиона рублей с процентной ставкой 30,4%. В последующие дни она взяла еще шесть кредитов в различных банках, продала автомобиль и золотые украшения, сняла 80 тысяч рублей с кредитной карты и заняла 100 тысяч у родственника. Все эти деньги она перевела на счета мошенников. Только после этого воспитательница обратилась в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ – «Мошенничество».