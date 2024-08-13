Первенство России и всероссийские соревнования прошли в поселке Солотча Рязанской области. Владимирская сборная показала хороший результат – привезла 4 медали. Спортсмены соревновались

Первенство России и всероссийские соревнования прошли в поселке Солотча Рязанской области. Владимирская сборная показала хороший результат – привезла 4 медали. Спортсмены соревновались в возрастных категориях до 17 и до 19 лет в «кросс-классике», «кросс-лонге» и «кросс-эстафете». Первое место в дисциплине «кросс-лонг-общий старт» среди девушек до 19 лет завоевала Антонина Болячина. Павел Брызгалов завоевал «серебро» в