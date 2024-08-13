В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики На семи холмах. Одно из самых ярких его событий – спектакль Натальи Громушкиной Кабаре, в котором главные роли исполняют Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин. По сюжету они – возлюбленные. Но, как оказалось, и за кулисами их связывает нечто большее, чем просто работа.

В Кирове завершился фестиваль театра, кино и журналистики "На семи холмах". Одно из самых ярких его событий – спектакль Натальи Громушкиной "Кабаре", в котором главные роли исполняют Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин. По сюжету они – возлюбленные. Но, как оказалось, и за кулисами их связывает нечто большее, чем просто работа.На Вятской земле Анастасия и Александр были все время рядом – в шикарном отеле "Чарушин, на репетициях, обедах и ужинах. И все любовались этой красивой парой. Оба – яркие, талантливые, красивые.Как оказалось, 41-летняя актриса и 35-летний актер вместе уже более трех лет. Изредка в социальных сетях появляются их совместные снимки – с отдыха, из ресторанов и театров. А еще они вместе работают – пели в мюзикле "Шахматы", сейчас выступают в "Кабаре" и "Ничего не бойся, я с тобой"."Я ее обожаю. Она волшебная. Великолепный человек, я от нее без ума. Настя — удивительная артистка! Можно сказать, что она стояла у истоков западного мюзикла в России. Я восхищаюсь ее опытом и мастерством!" – признался Казьмин в одном из интервью.Александр родом из Самарской области. Он учился по специальности "Актер драматического театра и кино", уже более 10 лет является звездой столичных мюзиклов. Называет он себя не только артистом, но и стримером. Он очень красивый и талантливый, и в Кирове всех очаровал.А Стоцкая была уже дважды замужем. От продлившегося восемь лет брака с ресторатором Сергеем Абгаряном у исполнительницы есть 13-летний сын Александр и 7-летняя дочь Вера. Ради них бывшие супруги продолжили мирно общаться и решать важные вопросы.