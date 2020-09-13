А теперь попробуем настоящий фермерский сыр. Тот, что готовится вручную и передает вкус деревенского молока.

Судогодские фермеры Морозовы из деревни Стёпаново открыли в себе талант сыроваров.- Запускаю? Шибко не шибко?Алексей включает аппарат. Светлана наливает фермент. И все - семейная сыроварня заработала. С новым агрегатами пока сладить сложно- Сейчас, я сейчас, подожди, подожди.Машины пока - в стадии освоения. Морозовы всегда держали хозяйство, но сыром занялись только сейчас.Алексей Морозов, сырова:- У нас было 4 коровы. И летом жарко же, хоть у нас и есть большой холодильник, но тем не менее, молока-то много и надо его реализовывать.- Сыр - это бессмертие молокаПервый сыр сварила Светлана. Дальше - курсы в Москве, и небольшая сыроварня прямо на участке. Тут и магазинчик. Халуми, чечил, маасдам. Семейная пара умеет делать уже 8 видов сыра.Светлана Морозова, сыровар:- Начала сначала делать, муж стал пробовать, ему тоже нравилось. Вот это так затянуло нас обоих, что отпускать не хочет.Молоко для сыра - только своё. Коровье. Ухаживать за буренками помогает внук. Вместе с бабушкой заготавливает сено, готовит корм. Телёнка назвал Гаврюшей.- У нас Альширские коровки - хорошие - у них самое вкусное молоко с пломбирным вкусом.Летом семейная сыроварня выиграла грант для начинающих фермеров. В октябре на полученные деньги закупят новых коров. Сыровары хотят освоить новые виды сыра. Первый - рокфор - сыр с плесенью.Нина Глизница, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"