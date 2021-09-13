13.09.2021

2021-09-13 12:45:05

Владимирская мастерица поделилась секретами вышивки

Ищете себе увлечение? Обратите внимание на вышивку! Мастерицы доказывают - это не просто искусство, а искусство современное!



Стежок ниткой как мазок кистью. Современная вышивка больше похожа на живопись, рассказывает Кристина Кошель. Тот же холст, эскиз, но вместо красок - подбор ниток.



Кристина Кошель, мастер вышивки:



- Это что-то своеобразное, хаотичное, невпопад, поэтому она современная. Современное - это не только то, что можно ставить в рамки, но и делать афиши, использовать на одежде.



Вышивка уже несколько сезонов прочно держится в тренде многих модных домов. Ее используют на пальто, рубашках, платьях. Но в большинстве случаев, это машинная вышивка. У Кристины - ручная работа. Мастерица не всегда знает, что получится в конце. Работает в технике, похожей на гладь.



Кристина Кошель, мастер вышивки:



- Использую технику заборчик. Она идет сверху вниз.



Стежки небольшие - от полутора сантиметров до двух, от 4-х до 12 ниток. Кристина использует разные фактуру, обычные нитки и шерстяные, для более объемного рисунка. В свои работы добавляет и бисер. Определенных правил в самом процессе нет, главное - полет фантазии. Одежда у мастера, конечно, украшена собственным шитьём, кстати, особого ухода она не требует.



Кристина Кошель, мастер вышивки:



- Как с вышивкой на платьях кутюр, они же их так же обрабатывают, стирают. Это на самом дела достаточно легко и просто, с вышивкой можно ходить и существовать.



Воплотить на ткани можно что угодно - вангоговские подсолнухи, портреты - любой замысел. Даже детские рисунки.



Кристина Кошель, мастер вышивки:



- Меня очень вдохновляют детские рисунки. у моей подруги дочка, я увидела у нее "кракозябрика", решила немного перерисовать и получилось такое чудо.



Научиться вышивать несложно, художественного образования не нужно, рассказывает Кристина. Кстати, она сама - бывшая спортсменка. Заниматься рукоделием начала недавно. Но, как и в спорте, тоже ставит высокие цели. Сейчас разрабатывает сувенирную продукцию для одного из творческих пространств Владимира.



Екатерина Таманова, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".