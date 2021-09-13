Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Гусь-Хрустального района за заведомо ложный донос. По поданным Следкома, 28 августа 2021 года подозреваемая обратилась в полицию с

Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней жительницы Гусь-Хрустального района за заведомо ложный донос. По поданным Следкома, 28 августа 2021 года подозреваемая обратилась в полицию с заявлением – она хотела привлечь к уголовной ответственности знакомого, который якобы ее изнасиловал. – Была проведена доследственная проверка, в ходе которой установлено, что преступлений в отношении заявительницы не совершалось, –