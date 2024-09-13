33-летний мужчина был задержан за хулиганство с оружием и порчу имущества, а также за угрозу убийством своей соседке.

Пьяный житель города Владимира за один вечер получил три уголовных дела. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.33-летний мужчина был задержан за хулиганство с оружием и порчу имущества, а также за угрозу убийством своей соседке. Полиция сообщила, что ранее мужчина уже имел судимость. Согласно данным, под действием алкоголя он повредил шины пяти машин, а затем угрожал ножом прохожим. О неадеквате сообщил один пострадавших. На данный момент устанавливается сумма ущерба. Примерно она составляет 100 000 рублей. Расследование по данному инциденту продолжается.Напомним, ранее мы писали, что