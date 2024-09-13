42-летний житель Киржача организовал в одном из населенных пунктов района производство запрещенных веществ. В августе нарколабораторию накрыли сотрудники ФСБ. Из пресс-релиза УФСБ области

42-летний житель Киржача организовал в одном из населенных пунктов района производство запрещенных веществ. В августе нарколабораторию накрыли сотрудники ФСБ. Из пресс-релиза УФСБ области Из нарколаборатории изъято: наркотическое средство α–пирролидиновалерофенон (α-PVP) общей массой 39 кг, более 60 кг «полуфабриката» указанного вещества (находилось на стадии кристаллизации), а также оборудование и реагенты для производства наркотиков. На злоумышленника возбудили