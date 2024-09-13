В Суздале разбился мотоциклист. Байкер недавно обзавелся новым двухколесным транспортом, однако, как утверждает сообщество владимирских мотолюбителей, зачем-то попросил у товарища такой

В Суздале разбился мотоциклист. Байкер недавно обзавелся новым двухколесным транспортом, однако, как утверждает сообщество владимирских мотолюбителей, зачем-то попросил у товарища такой же мотоцикл и поехал кататься. Происшествие оказалось смертельным – мужчина на большой скорости влетел в стоящий грузовик. Инцидент произошел 13 сентября около половины двенадцатого дня на улице Пожарского. Алена Бусько, старший инспектор отдела ГАИ