На производстве открыли новый цех.

Как сообщил глава города Дмитрий Наумов, на химическом заводе во Владимире в пятницу, 13 сентября, состоялось открытие нового цеха по производству кабельных пластикатов нового поколения.В рамках этой производственной линии будут созданы материалы с особыми характеристиками, включая высокую пожаробезопасность, стойкость к низким температурам и сопротивляемость воздействию масла и топлива.В настоящее время предприятие сосредоточено на производстве ПВХ-пластикатов, а также не пластифицированных листовых и гранулированных материалов. Компания занимает 17% российского рынка кабельных пластикатов, и в 2023 году общая продукция составила 32 500 тонн.