Московский фестиваль "Премия Джигарханяна" наградил Анну Лузгину за роль Ирины в спектакле "Тайна старого дома".

Актриса Владимирского академического театра драмы получила диплом за "Лучшую женскую роль" на международном фестивале театров.Московский фестиваль "Премия Джигарханяна" наградил Анну Лузгину за роль Ирины в спектакле "Тайна старого дома" по новеллам Ольги Гуниной. Постановка рассказывает историю трех замужних сестер, которые встречаются в отчим доме перед его продажей. После долгой разлуки девушек одолевают ностальгические воспоминания. Международный фестиваль Армена Джигарханяна проходит впервые. Его приурочили сразу к трем юбилеям - 85-летию артиста, 65-летию его творческой деятельности и к 25-летию управления театром.