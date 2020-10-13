Мало кто задумывается об этом, но первым космонавтам проторили путь другие герои - парашютисты-испытатели.

Завершилась всемирная неделя космоса. Мало кто задумывается об этом, но первым космонавтам проторили путь другие герои - парашютисты-испытатели. В нашей области живет один из них. Подробности - прямо сейчас из Киржачского района.Приземлился надолго, рассказывает о киржачской земле летчик- испытатель Владимир Чижик. Здесь, в деревне Ельцы, есть даже улица его имени.- Улицу назвали моим именем, представляешь?- Так здорово же!Чижик - единственный белорус, удостоенный звания "Заслуженный парашютист-испытатель СССР". Три горные вершины: Пик Коммунизма, Пик Ленина и Эльбрус, - он покорил не с земли, а с воздуха. За что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, он установил 6 мировых рекордов, запатентовал 20 изобретений и является заслуженным мастером спорта СССР. На его счету более 3-х тысяч испытательных прыжков, несколько десятков - аварийные.Владимир Чижик, Заслуженный парашютист-испытатель СССР: «Понимаете, когда в профессии дорвешься до совершенства, начинаешь хулиганить. Хулиганство в том смысле, что становишься свободен, раскован. Не то, что так первый прыжок… Потом ты уже в воздухе, как рыба в воде. Тебя можно с закрытыми глазами кидать за борт. Выплывем, раскроемся. Ну и мы создали лучшие в то время парашюты. Лучшие. Это правда. Десантные, спасательные, грузовые - все это было вот на этом аэродроме».Идея присвоить улице имя Владимира Чижика принадлежит Галине Колыбановой. Она знакома с ним с детства, собирает все его истории. Знает и о том, как Владимир Дмитриевич стал художником. После перестройки летчик-испытатель окончил школу иконописи. Часть его работ хранятся в храме села Филипповское и часть здесь - в Свято-Покровском храме села Ельцы.Владимир Чижик, Заслуженный парашютист-испытатель СССР: «Иконы может каждый нарисовать. Но только последовательно. Все давным-давно святыми прописано. Столько было в мире иконописцев. Сергей Радонежский и так далее. Я, конечно, все прошнуровал, всю эту историю. Все было, естественно, завалено литературой того периода после развала страны. Деваться было некуда просто. То ли спиться, то ли что-то делать. Я и делал, как мог».К изучению чего бы то ни было Владимир Чижик относится крайне серьезно. Его отличает научный подход. Сами иконы тоже имеют свои особенности. Работы испытателя яркие и четкие. Они сразу же цепляют взгляд. Последний раз испытатель рисовал этой ночью.- Чуть не смазал все. Психанул. Хорошо, что помогла мне Галина. "Не трогай", говорит.- Мне не нравится многое, что я делаю. Ещё не успею сделать, как все не так.- Почему? У вас высокие требования к себе, к своему искусству?- Да. Жесткие. Крайне жесткие. Я иногда сам себе говорю - остановись, а как разойдусь. Сколько я переломал. Ну, не нравится. А потом жалею. Оказывается, там было здорово.Владимир Чижик рисует не только иконы. Первой его работой стало изображение храма в том виде, в котором его уже никто не помнил.Галина Колыбанова, жительница деревни: «Вдруг приходит Владимир Дмитриевич с работой о нашем храме. Я так обрадовалась, я говорю: "Владимир Дмитриевич, я так давно вас искала. Все работы хорошие. Он дарит пейзажи моим внукам. Обязательно - поле и храм. Обязательно поле с другого ракурса со стороны реки и храм. У всех моих внуков есть его работы».Владимиру Чижику уже 81 год. Но о годах он предпочитает не говорить. И охотно делится планами. Среди которых - поездка на родину, в Белоруссию.Любовь Истратова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»