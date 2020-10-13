Противоправная деятельность фигуранта была пресечена оперативниками в августе текущего года.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ (незаконное хранение спиртосодержащей продукции).Как сообщалось ранее, факт хранения спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии был задокументирован сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в августе текущего года.В результате оперативно-розыскных мероприятий из двух грузовых автомобилей, находившихся в пользовании обвиняемого, оперативники изъяли свыше 4000 литров спирта на сумму более 165 тысяч рублей.В ходе следствия установлено, что продукцию, не имеющую соответствующей маркировки, фигурант приобрел у неизвестного лица и планировал использовать в личных целях.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.