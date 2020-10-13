В каждом конкретном случае решение принимает руководитель учебного заведения.

C учетом информации оперативного штаба и актуальных статистических данных, в городе Владимире в настоящее время не планируется централизованных мер по введению досрочных школьных каникул. В каждом конкретном случае решение принимает руководитель учебного заведения, как это и рекомендовано Роспотребнадзором и региональным департаментом образования.В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решение по введению досрочных осенних каникул было принято в четырех общеобразовательных школах города. С 7 октября досрочные каникулы объявлены в СОШ № 16. В школе № 11 каникулы стартовали сегодня, но только для учащихся 4-9 классов. Завтра, 14 октября, выходят на каникулы учащиеся СОШ №2 и старшеклассники (8-11 классы) СОШ №19.Учитывая, что дети младшего школьного возраста нуждаются в присмотре взрослых, а родители не всегда имеют возможность уйти во внеплановый отпуск, в школах №№ 2, 11 и 16 также приняты решения об организации дневных лагерных отрядов с предоставлением горячего питания для учеников младших классов.