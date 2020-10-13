Сегодня во Владимирском государственном университете состоится награждение победителей и призёров выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».

Сегодня во Владимирском государственном университете состоится награждение победителей и призёров выставки-конкурса проектных работ «Владимирская Русь».Студенты ВлГУ и Владимирского строительного колледжа, а также молодые специалисты проектных организаций региона представили работы в номинациях: «Архитектурные решения», «Конструктивные решения», «Инженерные сети и сооружения» и «Макет». Их оценивали с точки зрения оригинальности, актуальности выбранной темы и возможности практической реализации проекта.Выставка-конкурс проектных работ «Владимирская Русь» проводится для выявления и поощрения интеллектуально и художественно одарённых студентов и молодых специалистов профильных специальностей, стимулирования их профессионального роста и саморазвития.