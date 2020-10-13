Неудобства, но временные. В поселке Садовый Суздальского района идут ремонтные работы на теплосетях. В компании "Владимиртеплогаз" обещают: сделают аккуратно и в срок.

Неудобства, но временные. В поселке Садовый Суздальского района идут ремонтные работы на теплосетях. В компании "Владимиртеплогаз" обещают: сделают аккуратно и в срок.Ранним утром на улице Владимирской в посёлке Садовый уже кипит работа. Новые трубы укладывают в колодце из четырёх домов прямо на детской площадке. Сотрудникам "Владимиртеплогаза» приходится работать почти с хирургической точностью. Горка, качели и любимая местными детьми каруселька пострадать не должны.Жильцы окрестных домов шуму не рады. Новые трубы для местных активных бабушек, как репарации за ежедневные масштабные раскопки прямо под окнами. Прокладка надёжных современных сетей - единственный способ гарантировать бесперебойное теплоснабжение. Несмотря на вторую волну пандемии, работы ведутся строго по графику.Александр Королев, генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз":- Так называемый "коронакризис" стал непростым испытанием для всех без исключения компаний сферы ЖКХ. Все столкнулись с неплатежами, многие пересмотрели свои планы на год. В сфере теплоснабжения не бывает перерывов в работе. Подготовка к отопительному сезону не прекращалась ни на день.В посёлке Новый Суздальского района буквально за пару месяцев выросла современная котельная. Рядом уже проложены новые трубы. Начать строительство в этом году позволили устойчивое финансовое положение "Владимиртеплогаза" и инвестирование выросшей прибыли в подготовку к зиме.Александр Королев, генеральный директор ООО "Владимиртеплогаз":- Зимы в нашем регионе непредсказуемые, мы должны быть готовы к любому развитию событий. В этом году мы реализуем обширную программу технического переоснащения. Например, на замену автотранспорта мы направили более 50 миллионов рублей.Всего за время подготовки к отопительному сезону 183 источника теплоснабжения и более полутора тысяч километров тепловых сетей прошли плановые ремонты. В ходе реализации ремонтной и инвестиционной программ произведена замена 29 км тепловых сетей, осуществлён капитальный ремонт 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб.Дарья Мищенко, Вести-Владимир.