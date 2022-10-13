После отмены праздничных новогодних мероприятий в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сервис поиска работы SuperJob узнал мнение жителей Владимира на этот счет. Почти

После отмены праздничных новогодних мероприятий в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде сервис поиска работы SuperJob узнал мнение жителей Владимира на этот счет. Почти каждый второй опрошенный владимирец (48%) поддержал тренд на отказ от публичного празднования Нового года. В основном «против» голосовали девушки. В SuperJob также выяснили, строят ли владимирцы в столь нестабильное время планы