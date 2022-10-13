32-летний житель Владимира признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при...

32-летний житель Владимира признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение в аналогичного преступления (ранее его приговаривали к обязательным работам).Установлено, что вечером 11 мая он в состоянии опьянения вновь сел за руль автомобиля марки «MITSUBISHI LANCER». Иу дома № 106 по ул. Горького он был остановлен сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России по Владимирской области. Концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом им воздухе превысила допустимые показания более чем в 6 раз.Государственный обвинитель просил приговорить виновного к наказанию в виде реального лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вместе с тем, Октябрьским районным судом с учетом смягчающих вину обстоятельств осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тыс рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок два года.Однако прокуратурой Владимира была проявлена принципиальная позиция по данному вопросу и принесено апелляционное представление, которое Владимирским областным судом удовлетворено.В итоге, мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии-поселении. С лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года.Фото https://www.pxfuel.com