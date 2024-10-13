8 октября около 20:00 в районе остановки «улица Гастелло» двое малолетних парней распылили в лицо беременной девушки газовый баллончик. Это произошло в салоне маршрутки №5. Хулиганы сразу

8 октября около 20:00 в районе остановки «улица Гастелло» двое малолетних парней распылили в лицо беременной девушки газовый баллончик. Это произошло в салоне маршрутки №5. Хулиганы сразу сбежали в открытие двери. «Шестой канал» пообщался с перевозчиком маршрута Максимом Володиным и узнал подробности произошедшего. Как и почему это произошло? На одной из остановок дети зашли в