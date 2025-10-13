Надежда Архипова, корреспондент 6 канала Пять лет борьбы, ожидания и кропотливого труда. Областной театр драмы восстал из пепла. Долгие годы ремонта остались позади, и учреждение культуры

Надежда Архипова, корреспондент 6 канала Пять лет борьбы, ожидания и кропотливого труда. Областной театр драмы восстал из пепла. Долгие годы ремонта остались позади, и учреждение культуры вновь открыло свои двери. Новая глава в жизни драмтеатра началась с прославленного спектакля «Черные доски». 10 октября Владимирский академический театр драмы после долгой реконструкции встречал своих первых зрителей. В