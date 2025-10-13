Разговаривают три охотника на тему кто из них что самое страшное испытал в жизни.
1-й
Иду по лесу с ружьем и на встречу мне медведь бежит я в него целюсь, стреляю, осечка, так вот звук этой осечки с тех пор всегда у меня в ушах
2-й
Был как то раз на охоте все потроны истратил а на встречу мне выходят три бешенных волка, так их взгляд с тех пор всегда у меня перед глазами
3-й
Охочусь я как то раз с собакой на медведя, иду тихо, скрытно, и тут моя сабака прыгае на меня передними лапами со спины, я в принцыпе понимаю что это шарик но срать остановиться уже не могу
еще анекдот!