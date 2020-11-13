Во Фрунзенский районный суд города передано уголовное дело на 35-летнего владимирца, которого ФСБ считает причастным к деятельности международной группировки хакеров.

Во Фрунзенский районный суд города передано уголовное дело на 35-летнего владимирца, которого ФСБ считает причастным к деятельности международной группировки хакеров.Он обвиняется в том, что с сентября 2016 года по май 2018 года он «осуществил разработку вредоносного программного обеспечения, направленного на взлом информационных банковских систем и хищение денежных средств». На основании материалов следственного управления УМВД России по Владимирской области на него в феврале 2019 года возбуждено дело по статье "использование и распространение вредоносных программ".Группировка FIN7, на которую по версии следствия работал владимирец, похитила данные 15 миллионов кредитных карт в США, Великобритании, Австралии и Франции.