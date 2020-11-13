Продолжается активное наращивание мощностей лабораторной диагностики Covid-19.

Продолжается активное наращивание мощностей лабораторной диагностикиCovid-19.На следующей неделе лабораторное оборудование будет поставлено в Центральную городскую больницу города Коврова, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи и Областную клиническую больницу. В результате совокупная мощность лабораторий составит 3500-4000 исследований в сутки против 2100-2300 исследований в настоящее время, сообщила директор департамента здравоохранения Елена Утемова.Кроме того, Областная клиническая больница находится в стадии заключения договора со сторонними медицинскими организациями на проведение лабораторных исследований наCovid-19 в отношении медработников и пациентов. В рамках этого договора можно будет дополнительно провести 10 тысяч исследований».