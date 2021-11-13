Любимая порода членов британской королевской фамилии, изобретателя Бентли, политиков и актеров. Без...

Любимая порода членов британской королевской фамилии, изобретателя Бентли, политиков и актеров. Без нее в нашем мире определенно было бы скучно - столько в этих красавчиках шалости, задора и дружелюбия. Сегодня во Всемирный день доброты хотим рассказать вам о лучистом, солнечном фокстерьере. На которого смотреть без улыбки и умиления невозможно.Семь щенков-фокстерьеров бегут на встречу новым приключениям. Они игривы, энергичны и ни на минуту не дают заскучать своим хозяевам. Часто за любовь и внимание человека они устраивают настоящую битву. Маленькие, но какие храбрые! Благодаря своим инстинктам фокстерьеры стали незаменимыми помощниками на охоте. Но пока до этого им далеко. Малышам всего 1,5 месяца. Сейчас их любое занятие - нежиться в объятиях. А если вдруг не берешь на ручки, начинают возмущаются.А это мама фокстерьеров - Джессика. На выставке собак во Владимира она стала самой красивой представительницей породы. Кстати, это уже её второй помёт. И оба по семь щенков.Вера Чернышева, хозяйка фокстерьеров: “Они веселые, шустрые. Бегают играть много. В тоже время очень ласковые и преданные. Они добрые. Не лают. Только если защитить хозяина могут полаять, а так они не лают”.Рацион фокстерьеров не отличается от представителей других пород. Они любят полакомиться сухим кормом. А для поддержания хорошей физической формы с такими собаками нужно проводить на улице около трех часов в день, чтобы питомец успел выплеснуть накопленную энергию.Настя Чернышева: “Маленький проказник, веселый фокстерьер. В дом принесу я праздник, украшу интерьер. Таких, как я красавцев вам больше не найти! Ну кто еще умеет красиво так идти?”Родиной фокстерьеров считаются Британские острова. Там они охотились на лис и разнообразных мелких хищников и стали отличными компаньонами для людей. А благодаря своим небольшим размерам прекрасно подходят для содержания в квартире.Юлия Шувалова, корреспондент: “Представители этих пород были у многих известных людей различных эпох. Например, у Чарльза Дарвина или у английского короля Эдуарда VII. Фокстерьеры были и у Владимира Жириновского”.Фокстерьерам свойственны экспрессивность, настойчивость и упрямство. По этой причине их бывает сложно дрессировать. Но, как говорят хозяева, в этом случае, важно направить энергию питомца в нужное русло. Тогда он научиться давать лапу, сидеть и выполнять команду "апорт". А ещё "подними настроение", ведь таких собак считают четвероногими психотерапевтами. Даже в самый пасмурный день они заставят улыбнуться своего хозяина. Юлия Шувалова, Семен Карпов "Вести Владимир"