Около десяти тысяч книг, собранных жителями Владимирской области, отправились в Донецкую народную...

Около десяти тысяч книг, собранных жителями Владимирской области, отправились в Донецкую народную республику.Напомним, инициатором акции "Книги для Новороссии" стала Общественная Палата города Владимира при поддержке администрации областной столицы. Литературу направили в Волноваху и в Докучаевск- город, подшефный нашему региону. Книги собирали сотни людей: от общественных организаций и волонтёров до школьников. На Донбасс везут произведения классиков, научные статьи, энциклопедии, справочники, все, что может понадобиться ученикам и студентам. Присоединиться к акции может любой желающийФедор Лавров, председатель Общественной палаты г.Владимира:- Мы собирали вот в течение нескольких месяцев. Жители города Владимира, организации некоторые приносили, привозили книги. Мы ездили туда, волонтеры помогали. Значит эта художественная литература для школ, для учебных заведений.Дмитрий Жученко, секретарь общественной палаты г.Владимир:- Часть людей, которые звонили и предлагали и другие, какие-то вещи, материалы в том числе и инвентарь строительный, кто-то продукты, кто-то одежду. То есть люди понимают, что там сейчас не легко, что необходимо помогать нашим новым соотечественникам в новых регионах.