Около десяти тысяч книг, собранных жителями Владимирской области, отправились в Донецкую народную...
Около десяти тысяч книг, собранных жителями Владимирской области, отправились в Донецкую народную республику.
Напомним, инициатором акции "Книги для Новороссии" стала Общественная Палата города Владимира при поддержке администрации областной столицы. Литературу направили в Волноваху и в Докучаевск- город, подшефный нашему региону. Книги собирали сотни людей: от общественных организаций и волонтёров до школьников. На Донбасс везут произведения классиков, научные статьи, энциклопедии, справочники, все, что может понадобиться ученикам и студентам. Присоединиться к акции может любой желающий
Федор Лавров, председатель Общественной палаты г.Владимира:
- Мы собирали вот в течение нескольких месяцев. Жители города Владимира, организации некоторые приносили, привозили книги. Мы ездили туда, волонтеры помогали. Значит эта художественная литература для школ, для учебных заведений.
Дмитрий Жученко, секретарь общественной палаты г.Владимир:
- Часть людей, которые звонили и предлагали и другие, какие-то вещи, материалы в том числе и инвентарь строительный, кто-то продукты, кто-то одежду. То есть люди понимают, что там сейчас не легко, что необходимо помогать нашим новым соотечественникам в новых регионах.