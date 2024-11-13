В числе новобрачных оказались пары из 48 регионов страны.

В октябре 2024 года во Владимирской области зарегистрировано 590 свадеб. Об этом сообщило министерство по организации деятельности мировых судей и органов ЗАГС региона. В числе новобрачных оказались пары из 48 регионов страны, что составило 14% иногородних женихов и 16% невест.Самой старшей невестой месяца стала 87-летняя женщина, а самой юной – 16-летняя девушка. Среди женихов самый взрослый оказался 78 лет, а самый молодой – 18 лет.Напомним, ранее мы писали, что