Губернатор встретился с Полномочным Послом Вьетнама господином Данг Минь Кхой. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Гостям

Губернатор встретился с Полномочным Послом Вьетнама господином Данг Минь Кхой. Политики обсудили развитие двустороннего сотрудничества, сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Гостям представили туристический и инвестиционный потенциал Владимирской области. Из телеграм-канала «Авдеев. О важном» Мы готовы создать индустриальный парк специально для инвесторов из Вьетнама. Взаимовыгодным шагом может стать открытие у нас свободной экономической зоны для вьетнамских