Филипп Киркоров рассказал о своем отношении с Настей Ивлеевой.

Филипп Киркоров рассказал о своем отношении с Настей Ивлеевой.Почти год назад многие звезды отечественной эстрады оказались под угрозой отмены из-за вечеринки, организованной блогером Настей Ивлеевой. Тогда под удар попал и поп-король Филипп Киркоров, который, по его собственным словам, "случайно вошел не в ту дверь" буквально "на 5 минут".В интервью артист раскрыл новые обстоятельства "голой вечеринки". Он признался, что даже не заходил внутрь, когда понял, что в клубе творится "Содом и Гоморра". Исполнитель заглянул к подруге буквально на 5 минут, но тем самым сделал себя чуть ли не самым главным участникам действа. Фото Филиппа разлетелись по пабликам, а ему потом пришлось надевать "извинительную водолазку" и просить прощения у поклонников.Теперь же Киркоров сетует на то, что Ивлеева даже не позвонила ему после вечеринки. При этом он уверен, что Настя не хотела подставить кого-то, просто так сложились обстоятельства.Напомним, в декабре 2023 года в клубе "Мутабор" состоялась скандальная вечеринка Насти Ивлеевой, на которой действовал определенный дресс-код. Звезды, пришедшие на мероприятие, облачились в полуобнаженные наряды. После события Филиппа Киркорова вырезали из новогоднего тв-эфира. Он появился уже позже в шоу "Маска". Лолита, которая также засветилась на вечеринке, подверглась похожим санкциям. Некоторые ее выступления до сих пор отменяются. Правда, истинные причины отмены неизвестны.