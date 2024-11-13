Ремонт начался в августе.

Специалисты «Центра управления городскими дорогами» продолжают работы по благоустройству мемориала Князь-Владимирского кладбища в преддверии 80-летия Великой Победы. Ремонт, стартовавший в конце августа, уже привел к успешной очистке медных барельефов в районе Огня Памяти.В настоящее время проходит полировка, а также пескоструйная обработка входной зоны. В ноябре запланирована очистка металлических и бетонных элементов монумента от старой краски. Полное обновление мемориала должно быть завершено к апрелю 2025 года.