50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину из Московской области будут судить по статье о разбое за попытку ограбления банка ВТБ во Владимире, сообщили в пресс-службе УМВД области. Преступление

50-летнего мужчину и 67-летнюю женщину из Московской области будут судить по статье о разбое за попытку ограбления банка ВТБ во Владимире, сообщили в пресс-службе УМВД области. Преступление произошло почти год назад, 25 ноября, в субботу. Мы подробно о нем рассказывали. Надежда и Анатолий ворвались в банк, находящийся по адресу Разина, 21, взяв с собой пневматический