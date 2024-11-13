Чуть более тысячи мальков стерляди выпустили в Оку в Муроме. Восстановление популяции этих краснокнижных рыб проводится для компенсации ущерба, причиненного во время ремонта мостового

Чуть более тысячи мальков стерляди выпустили в Оку в Муроме. Восстановление популяции этих краснокнижных рыб проводится для компенсации ущерба, причиненного во время ремонта мостового перехода через лог на автодороге «Борисоглеб – Молотицы – Кондраково» в Муромском районе, объяснили в пресс-службе правительства области. К сожалению, выживут не все рыбки – мальки тяжело переносят стресс, из-за чего