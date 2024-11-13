Устали от мусорных свалок. Жители областного центра недовольны качеством вывоза отходов и уборкой контейнерных площадок. В проблему вмешались прокуроры. Они провели рейд по нескольким

Устали от мусорных свалок. Жители областного центра недовольны качеством вывоза отходов и уборкой контейнерных площадок. В проблему вмешались прокуроры. Они провели рейд по нескольким точкам. На улице Глинки 5/1 куча старого хлама. На земле сложены поломанные мебель и доски. Размещение мусора на почве запрещено, отмечают в прокуратуре. Анастасия Деревенцева, старший помощник прокурора г. Владимира Мы