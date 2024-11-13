Тело пролежало в жилье с 2021 года.

В Коврове Владимирской области в пустующей квартире обнаружен скелетированный труп. Трагическое событие произошло в доме №52/1 на улице Восточной. Тело находилось в квартире с 2016 года. Об этом сообщают «Владимирские новости».В 2021 году соседи заподозрили неладное и обратились к участковому, однако проверка не была проведена. Необходимость вскрытия двери возникла только сейчас, когда у хозяина соседней квартиры возникли проблемы с отоплением.Напомним, ранее мы писали, что