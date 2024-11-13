Тени исчезают в полдень – советский многосерийный фильм, снятый режиссером Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым в 1971 году. Это историческая драма, основанная на одноименном романе Анатолия Иванова. Фильм рассказывает о жизни сибирской деревни на протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца XIX века и заканчивая Великой Отечественной войной.

"Тени исчезают в полдень" – советский многосерийный фильм, снятый режиссером Владимиром Краснопольским и Валерием Усковым в 1971 году. Это историческая драма, основанная на одноименном романе Анатолия Иванова. Фильм рассказывает о жизни сибирской деревни на протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца XIX века и заканчивая Великой Отечественной войной."Тени исчезают в полдень" стал одним из самых популярных советских сериалов своего времени. Он получил высокую оценку зрителей и критиков за глубокий сюжет, качественную актерскую игру и достоверное отображение исторической эпохи. Фильм был удостоен ряда наград, включая Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых.Этот сериал остается важным культурным наследием советского кинематографа и продолжает привлекать внимание зрителей благодаря своему уникальному сочетанию драмы, истории и человеческих судеб.Предлагаем пройти достаточно сложный тест по знаменитой картине и вспомнить подробности знакомого сюжета.ВОПРОСЫ1. В какой деревне происходят события романа?А. Дубовый утесБ. МарьяновкаВ. Зеленый дол2. Кто убил одного из братьев Меньшиковых Филиппа?А. Фрол КургановБ. Анисим ШатровВ. Захар Большаков3. Какое преступление совершил Устин Морозов?А. Убил сынаБ. Ограбил соседаВ. Сжег дом4. Как зовут председателя колхоза "Рассвет"?А. Иван НикифоровБ. Захар БольшаковВ. Назар Коржаков5. Почему не состоялась свадьба Захара Большакова и Степаниды?А. Невеста сбежалаБ. Захар нашел другуюВ. Они поняли, что не пара6. Как называли Илью Юргина?А. "Купи-продай"Б. "Там-сям"В. "Болтун"7. Как погибла Марья Воронова?А. Ее убили и закопали на утесе братья МеньшиковыБ. Она утопилась в рекеВ. Упала со скалыОТВЕТЫ1. В. Зеленый дол2. Анисим Шатров3. А. Убил сына4. Б. Захар Большаков5. А. Невеста сбежала6. А. "Купи-продай"7. А. Ее убили и закопали на утесе братья Меньшиковы