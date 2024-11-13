Каша – истинно русское блюдо, которое едят не только дети, но также любят и взрослые.
Каша – истинно русское блюдо, которое едят не только дети, но также любят и взрослые.
Настоящая русская каша – это гурьевская каша. Она готовится из манной крупы, молока и сливок, а также украшается орехами, сухофруктами и медом. Вот классический рецепт:
Ингредиенты
Молоко – 500 мл
Сливки – 200 мл
Манная крупа – 100 г
Сахар – 50 г
Ванильный сахар – 10 г
Орехи (грецкие, миндаль, фундук) – 30 г
Изюм – 20 г
Курага – 40 г
Мед – 2 ст. ложки
Приготовление
Подготовка ингредиентов:
Измельчите орехи до состояния крошки.
Промойте курагу и изюм под горячей водой, затем обсушите их бумажным полотенцем.
Приготовление основы:
В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Уменьшите огонь до среднего.
Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу около 15 минут, пока она не загустеет.
Добавление сливок:
Когда каша будет готова, снимите ее с огня и добавьте сливки. Хорошо перемешайте.
Сборка каши:
На дно керамической формы выложите слой каши толщиной примерно 1 см.
Затем посыпьте слоем измельченных орехов, изюма и нарезанной кураги.
Повторяйте слои, чередуя кашу и начинку, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из каши.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с кашей в духовку и запекайте около 25–30 минут, до появления золотистой корочки.
Подача:
Достаньте готовую кашу из духовки, дайте ей немного остыть.
Перед подачей полейте кашу медом и украсьте оставшимися орехами и сухофруктами.
Приятного аппетита!