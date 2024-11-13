Каша – истинно русское блюдо, которое едят не только дети, но также любят и взрослые.

Каша – истинно русское блюдо, которое едят не только дети, но также любят и взрослые.Настоящая русская каша – это гурьевская каша. Она готовится из манной крупы, молока и сливок, а также украшается орехами, сухофруктами и медом. Вот классический рецепт:ИнгредиентыМолоко – 500 млСливки – 200 млМанная крупа – 100 гСахар – 50 гВанильный сахар – 10 гОрехи (грецкие, миндаль, фундук) – 30 гИзюм – 20 гКурага – 40 гМед – 2 ст. ложкиПриготовлениеПодготовка ингредиентов:Измельчите орехи до состояния крошки.Промойте курагу и изюм под горячей водой, затем обсушите их бумажным полотенцем.Приготовление основы:В кастрюле доведите молоко до кипения, добавьте ванильный сахар и обычный сахар. Уменьшите огонь до среднего.Постепенно добавляйте манную крупу, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу около 15 минут, пока она не загустеет.Добавление сливок:Когда каша будет готова, снимите ее с огня и добавьте сливки. Хорошо перемешайте.Сборка каши:На дно керамической формы выложите слой каши толщиной примерно 1 см.Затем посыпьте слоем измельченных орехов, изюма и нарезанной кураги.Повторяйте слои, чередуя кашу и начинку, пока все ингредиенты не закончатся. Верхний слой должен быть из каши.Запекание:Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте форму с кашей в духовку и запекайте около 25–30 минут, до появления золотистой корочки.Подача:Достаньте готовую кашу из духовки, дайте ей немного остыть.Перед подачей полейте кашу медом и украсьте оставшимися орехами и сухофруктами.Приятного аппетита!