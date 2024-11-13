При проверке специалисты обнаружили отсутствие маркировки на мясных продуктах в Весьской школе, а также проблемы с хранением куриного мяса и отсутствие необходимых журналов по санитарии.

В Суздальском районе Владимирской области прокуратура выявила нарушения в организации питания в двух школах и детском саду. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.При проверке специалисты обнаружили отсутствие маркировки на мясных продуктах в Весьской школе, а также проблемы с хранением куриного мяса и отсутствие необходимых журналов по санитарии. Директора учреждений получили представления, и в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях.Аналогичные недостатки были выявлены и в Павловской средней школе и детском саду в поселке Новый. После вмешательства прокуратуры все нарушения были устранены.