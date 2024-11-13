Молодые деревца появились в сквере на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина. Высаживать каштаны помогали дети – воспитанники детского технопарка «Кванториум». Вместе с ними в земле

Молодые деревца появились в сквере на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина. Высаживать каштаны помогали дети – воспитанники детского технопарка «Кванториум». Вместе с ними в земле копались и педагоги. После посадки каждое дерево обильно полили, чтобы устранить воздушные карманы и обеспечить плотность почвы. 21 саженец подарили городу неравнодушные жители, поделились в мэрии. Молодые каштаны должны компенсировать вырубленные