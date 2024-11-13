На форуме компании-лидеры рейтинга представят свой опыт в спич-сессии.

28 ноября в Суздале пройдет Всероссийский форум «Экология – Кадры – Государство» (ЭКГ), который заменит инвестконгресс. Как сообщает пресс-служба правительства Владимирской области, регион стал первым в России, принявшим закон о развитии ответственного бизнеса на основе ЭКГ-рейтинга, оценка социально-экологической ответственности которого охватывает 95% хозяйствующих субъектов страны.На форуме компании-лидеры рейтинга представят свой опыт в спич-сессии. Ожидается, что мероприятие соберет более 3 тыс. участников, включая представителей власти, бизнеса, экспертов, журналистов и студентов. Центральным событием станет пленарное заседание, посвященное 60-летию туристического маршрута «Золотое кольцо», где будут представлены обновленные концепции его реализации.