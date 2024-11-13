Подрядчику предстоит обследовать существующий акушерский корпус, построенный в 1975 году, и разработать необходимые проектные документы.

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области ищет подрядчика для выполнения предпроектных работ по созданию нового перинатального центра на базе областной клинической больницы в Коммунаре. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.Подрядчику предстоит обследовать существующий акушерский корпус, построенный в 1975 году, и разработать необходимые проектные документы, включая архитектурно-планировочную концепцию и медико-технологическое задание. Сбор заявок продлится до 21 ноября, а определение подрядчика запланировано на 25 ноября. Максимальная сумма контракта составит 1 639 333,33 рублей.Параллельно со строительством нового центра будет проведена реконструкция действующего акушерского корпуса. Губернатор Александр Авдеев отметил, что новый перинатальный центр потребуется для повышения качества дородового сопровождения и родов, подчеркнув важность завершения проекта в течение двух-трех лет.