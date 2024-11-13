С будущей пятницы, 15 ноября, в ТЦ «Ивановские мануфактуры» во Владимире начнет работать пункт вакцинации от гриппа. Его откроют в секции 231 на втором этаже, рассказали в пресс-службе

С будущей пятницы, 15 ноября, в ТЦ «Ивановские мануфактуры» во Владимире начнет работать пункт вакцинации от гриппа. Его откроют в секции 231 на втором этаже, рассказали в пресс-службе Владимирской области. Привиться можно будет по пятницам и субботам с 10:00 до 14:00. Ориентировочно пункт проработает до 15 декабря. Также сделать прививку можно до 16 ноября в