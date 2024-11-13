Стартовал восьмой сезон проекта «Школа юного законотворца». В течение месяца почти 50 старшеклассников и студентов колледжей будут пробовать себя в роли политических деятелей. Курс

Стартовал восьмой сезон проекта «Школа юного законотворца». В течение месяца почти 50 старшеклассников и студентов колледжей будут пробовать себя в роли политических деятелей. Курс включает в себя как лекционные, так и практические занятия. Вести их будут депутаты Законодательного Собрания, сотрудники аппарата, а также лекторы владимирских вузов. Десятиклассник Ярослав Лабутин участвует в проекте впервые, отмечает, «Школа