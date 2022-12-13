Во Владимирской области ДТП с пострадавшими пассажирами автобуса расследует региональный...

Во Владимирской области ДТП с пострадавшими пассажирами автобуса расследует региональный Следком.Следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Владимирской области выехали на место дорожно-транспортного происшествия на трассе Владимир-Муром, сообщила пресс-служба ведомства.Напомним, что сегодня около 9 часов 20 минут на 195 км автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Судогодском районе Владимирской области. В медучреждение направлено 10 человек.По предварительной информации от ГБДД, водитель рейсового автобуса, следовавшего в сторону Владимира, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, наехал на металлическое ограждение, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Фото СУ СК по Владимирской области.