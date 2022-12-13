В ближайшие сутки 14 декабря, в среду, во Владимире ожидается пасмурная погода, снег. Атмосферное...

В ближайшие сутки 14 декабря, в среду, во Владимире ожидается пасмурная погода, снег.Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 93%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-восточный, 6-14 м/с.Температура воздуха во Владимире ночью -5…-7, днём от 3 до 4 градусов мороза. По области ночью -4…-8, днём до -6-ти градусов.В этот день почитается память святого пророка Наума. В народе этого святого называли Грамотником, поскольку в этот день в старину (с 1 декабря по старому стилю) начинали учить детей грамоте. Учебные «мучения» детей дополнялись ветром, который был очень характерен в день пророка Наума: «Пришел Наум, зимний ветер подул». Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов.Фото из архива ГТРК "Владимир"