Власти рассматривают возможность эвакуации местных жителей.

Министерство обороны РФ сообщило 13 декабря с 05:05 до 05:40 утра, дежурные средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Владимирской областью. Инцидент произошел в Петушинском районе, где при падении дронов возникли небольшие возгорания вне жилой зоны. По информации губернатора региона Александра Авдеева, жертв и разрушений нет.В Петушках развернут оперативный штаб, и власти рассматривают возможность эвакуации местных жителей для ликвидации последствий падения беспилотников. В прошлый раз украинские дроны над Владимирской область сбивали 13 июня.Напомним, ранее мы писали, что