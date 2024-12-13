По этому вопросу прошли публичные слушания.

12 декабря в Селивановском районе Владимирской области прошли публичные слушания, на которых местные жители большинством голосов поддержали идею преобразования района в округ. На собрании присутствовали 147 участников, среди которых были глава района Ирина Демина и её заместитель Олег Осипов.Власти рассказали о грядущих изменениях и преимуществах, которые это объединение может принести, включая единство территории, оптимизацию численности сотрудников и экономию бюджетных средств.Напомним, ранее мы писали, что